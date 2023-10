OM - Le Havre EN DIRECT : Aubameyang fait rugir le Vélodrome, les Normands réduits à dix

55e : Bien joué Mbemba qui tacle dans les pieds de Bayo qui pour une fois avait réussi à être trouvé dans le dos de la défense. Le match est un peu ennuyeux, il faut un but normand pour nous réveiller tout ça

Mais c'était le gauche et forcément moins efficace. Encore une action croquignolesque d'Harit pour offrir un face à face à son attaquant.

Et bien c'était pas la peine de faire le déplacement pour ça amis havrais. Faute grossière du milieu normand,un peu la même que sur Harit tout à l'heure. Rien à dire sur le rouge, Le Havre va finir à dix

38e : ET LE ROUGE POUR NDIAYE !!

29e : On peut aussi rappeler que l'OM menait 2-0 jeudi contre Brighton avant de se saborder. Un petit but havrais et la fébrilité pourrait vite arriver