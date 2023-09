Le « Petit Hibou » ne planera plus sur le Parc des Princes. Après onze années passées au PSG, l’international italien Marco Verratti s’est engagé avec le club qatari d’Al-Arabi SC, a annoncé mercredi le club français.

Le milieu de terrain âgé de 30 ans, chouchou de nombreux supporteurs pendant de longues années, n’entrait plus dans les plans du club, qui a changé de stratégie cet été avec l’arrivée de l’entraîneur Luis Enrique. Son profil de créateur semblait pourtant correspondre aux souhaits de l’Espagnol.

#MerciMarco ❤️💙 pic.twitter.com/qkrlyUhcsA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2023



Mais le successeur de Christophe Galtier a très vite signifié au champion d'Europe 2021 qu’il ne faisait pas partie des joueurs sur lesquels il voulait compter. Trop souvent trahi par son corps et critiqué pour son hygiène de vie douteuse, Verratti n’était clairement pas en adéquation avec les préceptes du coach espagnol, qui réclame de ses troupes un investissement sans faille.

« Une place spéciale dans mon cœur »

Suivant cette logique, l’Italien n’a même pas été convoqué lors des quatre premières journées du championnat sans que son absence ne se ressente réellement sur le terrain. Sans offre concrète de la part de grands clubs européens, rebutés par son énorme salaire parisien, il n’a pas eu d’autres choix que d’accepter un exil doré au Qatar pour un transfert qui devrait rapporter près de 50 millions d’euros au PSG, selon plusieurs médias.

Marco Verratti « a joué un rôle majeur dans notre grande histoire », a déclaré le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué du PSG. « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le club et ses supporteurs auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours », a dit pour sa part Marco Verratti.