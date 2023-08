Prévoyez du rab de pop-corn et de boissons si vous êtes à la maison, ou prévenez votre famille que vous risquez de rentrer tard du stade. Les matchs pourraient parfois être considérablement rallongés lors de la saison de Ligue 2 qui débute samedi, et de celle de Ligue 1 qui commencera le week-end suivant.

« Le temps perdu après la célébration d’un but sera récupéré dans le temps additionnel, indique ainsi Antony Gautier, le directeur de l’arbitrage français, dans une interview à l’AFP. C’est un élément important qui aura un impact sur la durée des rencontres, à l’instar de ce que nous avons pu voir à la Coupe du monde au Qatar en 2022 ou de ce que nous voyons actuellement à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. »

L’exemple de France - Panama au Mondial féminin

Le responsable se montre même plus précis : « quand on a vu 13 minutes d’arrêts de jeu lors du match de l’équipe de France féminine contre le Panama au Mondial [6-3, mercredi], ce sera possible d’avoir le même scénario en Ligue 1 ou en Ligue 2. »

Il s’agit en effet d’appliquer une nouvelle disposition de l’Ifab, l’organisme en charge des lois du jeu, prévu depuis le 1er juillet. Antony Gautier promet aussi que « l’objectif sera de favoriser toujours plus le jeu et le spectacle ». Afin d’assister aux « matchs les plus fluides possibles », les arbitres auront pour consignes « de ne pas intervenir nécessairement sur les microcontacts qui n’apportent rien au déroulement des rencontres ».

Le VAR arrive en L2 dans un an

Toujours absent en Ligue 2, l’arbitrage vidéo sera introduit lors de la saison 2024-2025. Une autre innovation attendra en revanche pour être systématisée : la sonorisation des arbitres. La demande de la FFF, effectuée en janvier, d’expérimenter celle-ci en direct et en continu, mais aussi de communiquer au public les décisions du VAR, a été retoquée par l’Ifab en avril.

« Nous en avons pris acte, explique Antony Gautier. Mais le message est clair : la France est prête à s’impliquer sous quelque forme que ce soit dans ces avancées en matière d'arbitrage. Il faudra avoir un cadre le moment venu mais c’est le sens de l’histoire et nous poursuivrons ponctuellement des expérimentations. »