Plus les jours passent et plus les nouvelles se veulent rassurantes concernant l’état de santé de Sergio Rico. Longtemps placé dans le coma artificiel après son violent accident de cheval, le 28 mai dernier, le gardien du Paris Saint-Germain est désormais conscient, il parle et sa mémoire semble fonctionner, partiellement du moins. « Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes, sa mémoire est géniale », a ainsi confié la femme du joueur, Alba Silva, mardi, à des médias espagnols.

Alba Silva cree que Sergio Rico todavía no es consciente de qué le ha pasado.



Vía @NovaMas https://t.co/zozaj8oTpg — Antena 3 (@antena3com) June 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Celle-ci espère, au vu des progrès du joueur et de son évolution de santé, le voir sortir du service de soins intensifs « le plus vite possible ». Pour l’heure, les médecins n’ont pas encore tranché. « On leur fait confiance », a poursuivi l’épouse du gardien remplaçant du PSG avant d’évoquer les souvenirs de celui-ci après l’accident.

« Je ne pense pas [qu’il se souvient de sa chute], mais nous devrons attendre qu’il puisse vraiment s’exprimer. Nous essayons simplement, pour l’instant, de le faire se sentir bien, calme », a conclu Silva Alba. Pris en charge à l’hôpital universitaire de Séville, le portier espagnol continue de se battre pour ressortir de ce terrible accident avec le moins de séquelles possibles.