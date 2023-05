Losc - OM EN DIRECT : Les Marseillais en danger dans le Nord ?… Suivez ce choc de Ligue 1 avec nous dès 20h45…

09h30 : Hellooooooooo les Minutos !

On se retrouve pour un live de Ligue 1, et pas n’importe lequel. Il s’agit potentiellement du match bascule, qui pourrait rapprocher le RC Lens (2e) d’une qualification directe en Ligue des champions quasi inespérée en cas de faux pas de l’Olympique de Marseille (3e). Car la bande à Igor Tudor, conquérante tout au long de la saison ou presque à l’extérieur, va connaître un déplacement périlleux ce samedi (21 heures) à Lille. Actuellement cinquième (et donc virtuellement en Ligue Europa Conférence), coincé entre une AS Monaco (4e à cinq points) qui n’avance plus du tout et un tandem de poursuivants menaçants Rennes-OL (à un point), le Losc ne prendra à coup sûr pas ce match à la légère. Côté effectif, les coups durs sont clairement plus pour Paulo Fonseca, qui doit se passer de Fonte et Alexsandro (suspendus) mais aussi de Djalo et Zhegrova (blessés). Pour l’OM, on rappellera seulement les blessés de longue date, à savoir les deux internationaux marocains Harit et Ounahi. Sauf que surprise ce matin, on a appris qu'Igor Tudor n'avait retenu dans son groupe ni Dimitri Payet, ni Nuno Tavares. Ça va à n’en pas douter être bien chaud cette affaire, alors que le RC Lens ne jouera pour sa part que dimanche (17h05) à Lorient. A tout vite !

>> Rejoignez-nous à partir de 20h45 pour vivre l’avant-match, avant un coup d’envoi programmé à 21 heures.