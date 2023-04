OM - AJ Auxerre EN DIRECT : Touré surprend les Marseillais d'une volée de toute beauté... Suivez le match avec nous...

: Hello les petits loups et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce dernier match de la 33e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre. Une semaine après leur victoire sur le fil contre l’OL, les Marseillais veulent conserver leur place de dauphin face à des Auxerrois en lutte pour le maintien. Les hommes de Tudor doivent assurer à domicile où ils ne rencontrent que des équipes du bas de tableau, jusqu’à la fin de saison. Alors qu’ils doivent encore se déplacer à Lens et à Lille.

» On se retrouve aux alentours de 20h30 pour découvrir les compos d’équipes