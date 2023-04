Silence, ça sombre… En déplacement à Newcastle, chez un concurrent direct à la qualification en Ligue des champions, les Spurs ont fait naufrage dans des largeurs assez inimaginables. Rendez-vous compte, Hugo Lloris et ses coéquipiers se sont mangé un 5-0 en l’espace de 21 minutes, dans un stade en éruption qui peinait à en croire ses yeux.

Murphy par deux fois (2e, 9e), tout comme Isak (19e, 21e), la jeune recrue à 70 millions d’euros, et Joelinton (6e), ont assommé les Spurs et tué le match avant même la moitié du premier acte. Totalement dépassé, et pas aidé non plus par une défense à la ramasse, Hugo Lloris a finalement été remplacé sur blessure, à la pause, par Forster.





C'est quoi ce match de cinglé ❓😱



5⃣-0⃣ pour Newcastle au bout de 20 minutes après ce but d'Isak ⚫️⚪️#NEWTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/oDSFUb2Ftr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 23, 2023







Newcastle fait la très bonne opération du week-end

Les hommes de Christian Stellini ont fini par planter un but au retour des vestiaires, avant de finalement encaisser un sixième but par Wilson. Au classement, cette brillante victoire permet aux Magpies de prendre provisoirement la troisième et de soigner leur différence de buts.