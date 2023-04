Real Madrid - Chelsea EN DIRECT : Les Merengue mènent contre des Blues bien faiblards...

: A l’évocation du match du soir, comment ne pas se souvenir de la formidable double confrontation entre le Real Madrid et Chelsea, l’an passé au même stade de la compétition, et surtout de la masterclass de Karim Benzema, auteur d’un formidable triplé à l’aller à Stamford Bridge à l’aller et du but de la victoire, dans le temps additionnel, au retour. Pas sûr qu’on assiste à la même chose ce mercredi soir tant, en un an, tout a changé à Chelsea. Deux coachs essorés plus tard et revoilà les Blues menés par Frank Lampard qui déboulent à Madrid avec la tête des mauvais jours. En face, la bande à Ancelotti sort d’une victoire 4-0 au Camp Nou en Coupe du roi et semble ultra-favorite dans sa compétition préférée.

» Rendez-vous pour l’avant-match sur les coups de 20h45.