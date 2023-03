Conférence de presse de Mbappé EN DIRECT : Les sujets chauds ne manquent pas pour le nouveau capitaine des Bleus... La conf à suivre dès 17h30

Rarement une traditionnelle conférence de presse de veille de match aura autant suscité la curiosité. L’auditorium du Stade de France devrait en effet être bien plus garni que d’habitude, cet après-midi, et ce n’est sûrement pas pour parler du retour de Ronald Koeman à la tête des Pays-Bas. L’attraction se nomme évidemment Kylian Mbappé, officiellement intronisé capitaine par Didier Deschamps en début de semaine. Le début d’une nouvelle ère pour les Bleus et son attaquant vedette, qui va devoir apprendre à composer avec les responsabilités qui lui incombent désormais. Ca commence aujourd'hui, et on sera là pour écouter ça.

>> Soyez là pour 17h30 tapantes, les confs de presse de Kyks valent toujours le détour, et celle-là peut-être plus que les autres…