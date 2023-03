Gabor Kiraly et son bas de survêtement façon pyjama peuvent trembler. Le gardien hongrois avait disputé l’Euro 2016 à 40 ans ? Zlatan Ibrahimovic pourrait battre ce record et devenir le joueur le plus âgé à disputer une phase finale du championnat d’Europe, en 2024 en Allemagne. L’attaquant du Milan AC aura alors 42 ans.

L’ancien joueur du PSG deviendra déjà le plus vieux joueur à jouer un match qualificatif pour un Euro, devant l’Italien Dino Zoff, s’il entre sur le terrain lors des deux prochains matchs de la sélection suédoise, vendredi contre la Belgique ou lundi contre l’Azerbaïdjan. L’Autriche et l’Estonie font également partie de ce groupe F.

« Pas là par acte de charité »

« Je ne suis pas là par acte de charité. Je suis là pour faire mon match et apporter des résultats via ma performance. Et j’espère que je pourrai continuer à le faire », a assuré Ibrahimovic, né le 3 octobre 1981, ce jeudi à Solna, en conférence de presse.

« À mon âge, on ne peut pas penser "avenir" mais on pense "présent", même si je suis le passé, le présent et l’avenir », a lancé le géant suédois (1,95 m), dont la modestie ne décroît pas en vieillissant. De retour avec son club après neuf mois d’absence, « Ibra » est déjà devenu samedi le joueur le plus âgé à marquer en Série A, en transformant un penalty contre l’Udinese.









S’il est content de ce record, Ibrahimovic a dit vouloir continuer à « être comparé à tous les autres », pas seulement pour son âge canonique pour un footballeur professionnel.