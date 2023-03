OM - Annecy EN DIRECT : Les Marseillais tentent de mettre la pression d'entrée... Le quart de finale de Coupe de France en live

Dur de trouver mieux pour les Marseillais que ce quart de finale de Coupe de France à la maison contre une Ligue 2 pour se remettre en selle après la claque infligée par le PSG il y a à peine trois jours. Sèchement battus au Vélodrome, les Marseillais, distancés pour le titre, ont là une belle occasion de se rapprocher d'un autre trophée, et sans doute pas moins important car il leur échappe depuis plus de 30 ans. Après avoir sorti Rennes et le PSG dans les tours précédents, ils ne sont plus très loin d'une finale au Stade de France. Mais attention à l'excès de confiance face à une équipe d'Annecy qui n'a rien d'effrayant sur le papier (10e de L2) mais qui a montré dans son parcours qu'elle avait les nerfs solides (deux qualifs aux tirs au but).

>> On se donne rendez-vous vers 20h45 pour suivre ce quart de finale ensemble...