Rien ne va plus à Chelsea. Décimés par les blessures - Kanté, Mount, Fofana, Mendy, Chilwell au coup d’envoi, Sterling et Pusilic en cours de match –, les Blues ont enregistré jeudi soir leur cinquième défaite sur les huit derniers matchs. Pas la plus infamante, sur le plus petit des scores face à Manchester City après avoir résisté une bonne heure, mais il n’empêche : le vainqueur de la Ligue des champions 2021 s’enfonce, 10e de Premier League à 19 points du leader Arsenal et déjà 10 points des places qualificatives pour la C1.

Sous les yeux de Benoît Badiashile, dont le recrutement a été officialisé dans la journée en provenance de Monaco, et du président américain Todd Boehly, Chelsea s’est incliné sur un but de Riyad Mahrez (63e), dont l’entrée en jeu, couplée à celle Jack Grealish, a changé la face du match.

Déliquescence

Le triple remplacement effectué à la 68e par Graham Potter pour tenter de renverser la rencontre en dit long sur les problèmes actuels des Blues, qui ont placé leur salut dans les pieds des gamins Connor Gallagher (22 ans), Omari Hutchinson (19 ans) et Lewis Hall (18 ans). Insuffisant, évidemment, pour bousculer l’armada de Pep Guardiola.

Pas épargné par les coups durs, le club londonien peut également se dire qu’il n’a pas tout fait ces derniers temps pour éviter une telle situation. Depuis son rachat du club à Roman Abramovitch, Boehly a licencié à tour de bras dans la direction sportive et les staffs, notamment celui en charge des blessures, finissant par Thomas Tuchel en septembre. Les quelque 300 millions d’euros investis depuis dans le recrutement n’ont pour le moment pas apporté une grande plus-value.

S’il ne récupère pas rapidement quelques cadres, voire une ou deux recrues supplémentaires lors de ce mercato d’hiver, Graham Potter aura bien du mal à redresser la barre, alors que son prochain match sera un 32e de finale de la Coupe d’Angleterre, dans trois jours à… Manchester City.