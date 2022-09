On appellera ça la liberté d’expression façon Neymar. Attaqué de toutes parts après avoir affiché publiquement son soutien au président d’extrême droite sortant Jair Bolsonaro, à quelques jours d’une élection ultra-polarisée au Brésil, le « footballeur - geek - géopolitologue » brésilien s’est défendu dans un tweet publié ce vendredi.

« On parle de démocratie et d’un tas de choses, mais quand quelqu’un a une opinion différente, il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre », a tweeté le joueur du PSG. Hé oui « Ney », ça s’appelle la liberté d’expression et c’est ni plus ni moins que le sel de la démocratie que vous brandissez entre deux parties de Counter-Strike.





Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender 😂🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) September 30, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans une vidéo publiée jeudi sur TikTok, le footballeur avait mimé en souriant une chanson appelant à voter pour Jair Bolsonaro, candidat à sa réélection dans un scrutin dont le premier tour se déroule dimanche. Avec ses huit millions d’abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, le footballeur de 30 ans est un soutien de poids pour le chef de l’Etat sortant distancé dans les sondages par l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar, en ajoutant comme commentaire « Merci, @neymarjr ! ».

Un ex-international brésilien monte au créneau contre Neymar

Ce soutien public a entraîné de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse brésilienne. Parmi les critiques se trouve l’ancien international brésilien Walter Casagrande, qui a jugé dans une de ses chroniques pour le média brésilien UOL Esporte que Neymar avait « montré toute son incohérence, son aliénation, et son manque de conscience sociale ».









L’ancien attaquant des Corinthians de Sao Paulo note que malgré son soutien affiché envers son coéquipier Richarlison, récemment victime d’un acte raciste au Parc des Princes, « Neymar soutient le candidat avec le plus de préjugés de l’histoire politique brésilienne, qui a déjà eu des propos homophobes, machistes et manifestement racistes ». En réponse à cette chronique, Neymar a répondu par un « like » d’un tweet se moquant de Casagrande…