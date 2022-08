Âpre, disputée, tactique, la finale de l’Euro de football, qui a offert à l’Angleterre son premier trophée féminin, contre l’Allemagne (2-1 a.p.), dimanche à Wembley, devant une affluence record, a été l’apothéose d’une compétition qui a prouvé les progrès spectaculaires des dernières années.

L'Angleterre a enfin brisé sa longue attente, depuis le Mondial 1966 remporté par les hommes, et c’est à son équipe féminine qu’elle le doit : « Football’s coming home » (Le football rentre à la maison), l’hymne officieux des sélections nationales peut enfin résonner sur un air qui ne soit pas ironique. Infligeant aux Allemandes leur première défaite en finale d’un Euro, elles qui en ont remporté 8 sur 13 éditions, les Anglaises ont achevé de conquérir le cœur d’un pays qui s’est progressivement pris au jeu.

L’Allemagne privée de son serial buteuse

L'Allemagne pourra regretter d’avoir été privée dès les demi-finales de son ailière Klara Bühl, positive au Covid, et, quelques minutes avant le coup d’envoi, de sa capitaine et meilleure buteuse, Alexandra Popp, victime de « problèmes musculaires » à l’échauffement. Sans Bühl et Popp, l’attaque allemande avait perdu beaucoup de son pétillant mais pas de son mordant, tentant d’étouffer l’Angleterre avec un gros pressing, mais parfois mal coordonné.

Contrairement au match d’ouverture contre l’Autriche, ou à la demi-finale contre la Suède, l’Angleterre n’a cependant pas eu de retard à l’allumage. Elle a trouvé les voies pour sortir proprement et s’approcher du but adverse mais surtout pour répondre au défi physique qui a donné beaucoup de travail à l’arbitre ukrainienne Kateryna Monzul.

Pendant une heure, les occasions ont été rares, Ellen White en ratant deux, d’une tête dans les six mètres (3e) sur la gardienne et d’une frappe trop enlevée sur un joli service de Beth Mead en retrait (38e). Il a fallu attendre que les deux coaches mettent un peu de sang frais avec les remplacements pour que le match s’emballe enfin.

Chloe Kelly entre dans l’histoire

Sur une lumineuse ouverture de Georgia Stanway, passée près d’un deuxième carton jaune en fin de première période, Ella Toone s’est présentée face à la gardienne allemande qu’elle a trompée d’une balle piquée pleine d’un sang froid impressionnant étant donné l’enjeu, l’environnement et son jeune âge (22 ans), six minutes seulement après son entrée en jeu (1-0, 62e).

Les Anglaises ont malheureusement ensuite trop reculé et l’ont payé cher. Lina Magull, qui avait raté le cadre d’un pointu du droit (50e), au point de penalty, et trouvé le poteau d’une superbe frappe (66e), a fini par régler la mire en coupant un centre à ras de terre de Tabea Wassmuth pour égaliser (1-1, 79e).

Lors de la prolongation, le KO était dans l’air et on attendait le coup de génie qui allait faire basculer le titre d’un côté ou de l’autre. Le pointu de Chloe Kelly, sur un corner cafouillé (2-1, 111e), ne restera pas dans les mémoires pour sa beauté, mais il appartient définitivement à l’histoire du sport anglais.