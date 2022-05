Aurélien Tchouaméni, Gaëtan Laborde, Benjamin Bourigeaud, Seko Fofana, Ludovic Blas ou encore Mattéo Guendouzi se demandent peut-être depuis mardi soir pourquoi ils ne font pas partie des nominés au trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Si le lauréat annoncé Kylian Mbappé, mais aussi Martin Terrier et Wissam Ben Yedder (21 buts chacun), et même Dimitri Payet, élément moteur de la deuxième place de l’OM, ne peuvent guère être contestés dans cette liste, la présence de Lucas Paqueta est plus surprenante.

🏅 #𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲𝘀𝗨𝗡𝗙𝗣 🏆



Notre Lyonnais @LucasPaqueta97 est en lice pour remporter le Trophée @UNFP de Meilleur joueur de la saison de @Ligue1UberEats ! 🔥🔴🔵 https://t.co/5djxtLCIJ6 — Olympique Lyonnais (@OL) May 3, 2022

Tout d’abord car l'OL galère à la 7e place au classement, bien loin de ses ambitions de podium. Mais aussi parce que l’international brésilien est en panne depuis quatre mois, avec seulement 2 buts inscrits en Ligue 1. Si son total depuis le début de la saison (8 buts et 5 passes décisives en 34 matchs) reste précieux, l’ancien Milanais était parti sur des bases bien plus élevées l’été dernier. Son activité et son influence dans le jeu lyonnais ont clairement chuté en 2022, et ce constat n’est pas étranger aux difficultés de l’OL à accrocher une place européenne.