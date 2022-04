« Si Guendouzi n’était pas dans mon club, je le détesterais. Ce serait comme avec Neymar, on en pourrait plus », confie cet abonné du virage nord du stade Vélodrome. Ce dimanche, ce fan de l'Olympique de Marseille aurait pu insulter Matteo Guendouzi vêtu du maillot lyonnais. L’international français a failli filer du côté de l'OL, juste après le Final 8 de la Ligue des champions en 2020, lorsque Arsenal avait proposé son milieu de terrain et 25 millions d’euros pour convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher Houssem Aouar. Mais dimanche, c’est bien avec le maillot de l’OM que jouera Mattéo Guendouzi face à l’autre Olympique, à 21 heures.

A défaut de l’insulter, ce sera sur la mélodie des « Oh Guendouzi, oh ! », que cet abonné des Marseille Trop Puissant acclamera le joueur à la chevelure bouclée. Un chant en hommage au milieu de terrain, prêté par le club londonien, entré un peu par hasard dans le répertoire du groupe du virage nord. « Guendouzi avait promis son maillot pour le fils du capo en début de saison, sauf que le maillot n’arrivait pas. A l’avant-match de je ne sais plus quelle journée, le capo se retourne vers la pelouse et lance un "Oh Guendouzi, oh", et tout le groupe l’a repris spontanément. C’était fou, le capo était choqué en mode "mais qu’est-ce que vous faites ?". C’est devenu un chant, et le délire s’est amplifié. Jusqu’à ce que Guendouzi donne finalement son maillot. On était tous dégoûté que ça s’arrête. Au final on a continué pour le remercier, jusqu’à faire cette banderole "Mentalité lâche rien comme Guendouzi" », relate ce membre des MTP.

« Un tel gagneur qu’il peut paraître arrogant »

« J’ai entendu mon nom, j’ai vu la banderole. C’est un immense plaisir et ça m’a donné beaucoup de force. Une grande fierté. C’est ce que j’essaye de faire sur le terrain, peu importe le match, le résultat, j’essaye de tout donner pour l’équipe. Pour qu’on essaye de pousser, et avoir les résultats qui nous conviennent. Ça montre que j’ai une bonne mentalité, que je serai toujours là pour l’équipe, le club, et toutes les personnes qui supportent l’OM », avait savouré le principal intéressé à l’issue de ce match.

Au-delà du délire, c’est surtout ce qu’a démontré Mattéo Guendouzi sur le terrain que le groupe de supporter a voulu souligner.

Il a tellement la mentalité qu’on aime, qu’on apprécie. C’est le type de joueur qui correspond à l’OM. Il est détesté par tout le monde, et l’OM est détesté de partout. C’est un passionné, il se donne à fond et montre une qualité de jeu impressionnante », estime ce supporter.

Cette mentalité le caractérise d’ailleurs depuis ses débuts. « Il renvoie des images qui ne correspondent pas forcément à la réalité. C’est un tel gagneur, que vis-à-vis de ses adversaires il peut paraître arrogant. A la limite du manque de respect. Alors qu’il s’avère tous les jours très respectueux. Dans le fond, ce qu’il aime faire, c’est faire rire ses partenaires. Sauf que quand on est l’adversaire, on le prend pour soi », se remémore Gaël Danic, qui l’a côtoyé au FC Lorient.

Option d’achat levé après son 38e match

Un caractère bouillant qui a pu le desservir, notamment lors de son passage à Arsenal, soldé par un conflit avec son entraîneur Mikel Arteta. « C’est quelqu’un qui a du caractère, qui est bouillant. J’en ai discuté avec lui. Je lui ai conseillé de ne pas rentrer dans des conflits. Même si ça fait partie de son caractère, son jeu agressif, il faut toujours rester en maîtrise de soi, chose qu’il arrive bien à faire, malgré tout », avançait Didier Deschamps en mars dernier après l’avoir à nouveau convoqué en équipe de France.

Une maîtrise de soi, au-delà de ce caractère volcanique, comme peut l’être le Vélodrome, qui fait de Mattéo Guendouzi le joueur le plus utilisé des cinq grands championnats européens. Jorge Sampaoli, le considère comme « l’âme » de l’Olympique de Marseille et l’a déjà fait jouer 51 matchs cette saison, au 38e match l’obligation d’achat de son prêt a été levée automatiquement. « En vrai, Mattéo est fatigué mais il compense par une fraîcheur mentale. Mais vu que le corps et l’esprit sont reliés, il se régénère dans l’environnement marseillais actuel : les résultats, qui sont bons, le soutien des supporters, l’énergie transmise par Sampaoli en cette fin de saison », confiait son préparateur physique Serge Costa en début de semaine à L’Equipe.

Malgré cette fraîcheur mentale, Mattéo Guendouzi a semblé éreinté jeudi soir lors de la courte défaite de l’OM à Rotterdam (3-2). Souffler contre Lyon pourrait lui faire le plus grand des biens, quatre jours avant la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence à Marseille. Ce qui n’empêcherait pas les MTP de scander « Oh Guendouzi, oh ! ».