Depuis l’annonce du décès de Mino Raiola par sa famille, samedi, les hommages des joueurs qui l’ont côtoyé et des clubs qui ont eu affaire à lui se multiplient. En Italie, d’abord, où l’agent a réalisé une bonne partie de ces affaires. Agent et ami de Zlatan Ibrahimovic, l’Italien a été cité par l’AC Milan dans un tweet publié samedi. « Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Raiola et à tous les amis de Mino après cette perte tragique, ont écrit les Rossoneri. L’AC Milan se tient aux côtés de la famille de Mino Raiola et des personnes qui lui sont chères. »

Le voisin et ennemi de l’Inter a écrit que ses pensées allaient « vers lui et tous ses proches en ce moment de douleur », tandis que le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, y est allé de son petit message personnel : « La nouvelle de la mort de Mino Raiola me fait mal et fait mal à tout Naples. Nos condoléances les plus profondes et les plus sincères et notre soutien à votre famille. » Futur agitateur du prochain mercato estival, Herlin Haaland a quant à lui publié une touchante photo de lui et Raiola, avec ce message : "The Best".

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. View this post on Instagram A post shared by Erling Braut Haaland (@erling.haaland)



En France aussi, la mort de Mino Raiola a fait réagir. Bien implanté au PSG depuis la venue de Maxwell et d’Ibra, l’ancien pizzaïolo devenu milliardaire gérait notamment les intérêts de Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma et Xavi Simons. « Toujours prendre soin de ses proches, je te rendrai fier !!! Repose en paix Mino », a écrit le jeune hollandais du PSG, dont le contrat arrive à échéance en fin de saison.

ALWAYS TAKING CARE OF YOU LOVED ONES, I WILL MAKE YOU PROUD!!!! REST IN PEACE, MINO ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/rTeXCcNDpe — Xavi Simons (@xavisimons) April 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Bien implanté à Nice, Raiola reçoit l’hommage du Gym

« Grande Mino », a commenté Marco Verratti sur son compte Instagram, accompagnant son message d’une photo de Raiola, tout sourire. L’OGC Nice, qui faisait régulièrement affaire avec l’agent depuis l’arrivée de Mario Balotelli à l’été 2016 - trois de ses joueurs sont encore au club : Justin Kluivert, Calvin Stengs et Pablo Rosario) a de son côté publié un message sur Twitter : « L’OGC Nice a eu la tristesse d’apprendre le décès de Mino Raiola. L’ensemble du club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Reposez en paix. »

Hospitalisé en urgence et opéré dans la foulée à cause d’un problème pulmonaire en janvier, l’homme avait été annoncé mort par la presse iatlienne avant que l’information ne soit démentie par le compte Twitter de l’agent. Selon ses proches, il « luttait pour sa vie » et était dans un état grave. Raiola s’est finalement éteint le lendemain à l’hôpital San Raffaele de Milan à l’âge de 54 ans des suites d’un cancer. « Mino s’est battu jusqu’à la fin avec la même vigueur que celle qu’il mettait sur la table des négociations pour défendre nos joueurs, a écrit son entourage au moment de son décès. Comme d’habitude, Mino nous a rendus fiers et ne l’a jamais réalisé. »