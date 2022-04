L’Association nationale des supporters​ (ANS), qui représente des groupes de fans d’une trentaine de clubs de foot, a tiré le signal d’alarme, mercredi, au sujet des conditions de déplacements de ses membres. L’Assemblée générale de l’ANS, réunie fin mars, a ainsi fait part dans un communiqué de « sa vive inquiétude vis-à-vis de la dégradation constante des conditions d’accueil et d’encadrement des supporters en France depuis la réouverture des tribunes en début de saison ».

« C’est avant tout un sentiment de lassitude qui domine, tant la multiplication des restrictions de déplacement depuis le début 2021/22 nous ramène en tout point à la saison 2015/16, marquée par la résurgence du risque terroriste et les atermoiements des pouvoirs publics dans la préparation de l’Euro-2016 », a-t-elle poursuivi.

"Retour vers le futur"

Communiqué ANS 06/04/22



Multiplication des interdictions de déplacements, communication erratique des préfectures, et mépris généralisé des droits des supporters par les pouvoirs publics.



Nous voilà donc revenus en 2015. Nous avons perdu 7 ans. pic.twitter.com/8srqEtTyyT — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) April 6, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’association regrette la fin du dialogue avec les autorités

L’ANS cite notamment « l’abandon du dialogue » avec le gouvernement ou la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH), au sein de l’Instance nationale du supportérisme (INS), créée en 2016 dans le but de faire échanger les différentes parties, dont la dernière séance plénière remonte au 2 décembre 2021.

« Nous aimerions reprendre tout ce qui a été fait avant la pandémie, au niveau de l’INS et avec la DNLH, ainsi que remettre au centre de l’attention des préfectures la circulaire Nunez [lancée en 2019 pour mieux anticiper les déplacements des supporters des équipes visiteuses] », a détaillé le porte-parole de l’ANS, Kilian Valentin.

Une saison émaillée de violence en tribunes et sur le terrain

En raison de la propagation du coronavirus, une très grande partie de la saison 2020/2021 s’est jouée à huis clos et ce changement brusque a mis sur pause le dialogue qui était en place. Les groupes membres de l’ANS prévoient de se mobiliser en tribunes ces prochains week-ends pour contester « l’absence de la DNLH » des discussions, et les sanctions collectives prises par la commission de discipline de la Ligue (LFP) « de plus en plus abusives et qui ne règlent pas le problème », selon M. Valentin.

Depuis mi-mars, des fermetures de tribune, ferme ou avec sursis, ont été prononcées, en Ligue 1, contre Marseille, Nantes, Bordeaux et Nice. Le début de la saison a été émaillé par plusieurs incidents en tribunes, notamment lors de Nice-Marseille et Lyon-Marseille, avec des joueurs touchés par des projectiles lancés par des spectateurs. Ce qui est dommage, c’est que ces récriminations de l’ANS interviennent alors même que, avant la pandémie, les spécialistes de la question du supportérisme se félicitaient d'un changement de doctrine de la France, qui semblait enfin en avoir fini avec la politique du tout répressif. Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est comme ça qu’on dit ?