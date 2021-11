Un forfait de plus pour le PSG. Le défenseur Abdou Diallo a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait pour le déplacement à Bordeaux ce samedi (21h) en Ligue 1, a annoncé le club parisien en fin de matinée.

Il s’ajoute aux nombreux absents du PSG pour cette 13e journée de Ligue 1. Lionel Messi, gêné à une cuisse et à un genou, est le principal forfait à souligner. Mais Paris devra aussi faire sans son défenseur Presnel Kimpembe, blessé à une cuisse et forfait pour le rassemblement de l’équipe de France. Les absences de Rafinha (hanche), Marco Verratti (hanche), Leandro Paredes (quadriceps) et Sergio Ramos (proche d’une reprise avec le groupe), ont également été actées dès vendredi.

Abdou Diallo va « suivre le protocole sanitaire adapté », selon le PSG : le défenseur risque donc de manquer le rassemblement international de la semaine prochaine avec le Sénégal, dédié aux qualifications pour le Mondial-2022. Les Sénégalais se déplacent au Togo le 11 novembre et reçoivent le Congo trois jours plus tard.