On n’est un peu embêtés à l’heure de publier ces lignes puisque, à la veille du match de C1 contre Leipzig la conférence de presse de Mauricio Pochettino a exclusivement tourné autour du gros sujet que nous vous préparons pour mercredi matin : l’absence de style de jeu au PSG depuis le début de la saison. Sachez juste que si la planète entière s’arrache les cheveux pour comprendre les idées que souhaite mettre en place l’entraîneur argentin, lui n’a pas ce problème.

« Le projet, nous l’avons, les idées, nous les avons, on sait comment les développer. Le processus pour construire une équipe passe par des étapes. Je ne veux pas développer ici comment on construit ces étapes. On est dans une phase où on priorise certains aspects du projet mais l’identité est claire, la philosophie est claire », a assuré la Pochette depuis la Red Bull Arena mardi soir.

Le PSG pourrait jouer avec une défense à trois

Interrogé sur le système en 3-5-2 (ou 3-4-3) aperçu en fin de match contre Leipzig et Lille au Parc des Princes, qui a à chaque fois permis à l’équipe de retrouver un tant soit peu de cohérence après plus d’une heure de bouillie en 4-2-3-1, l'ancien manager des Spurs n’a pas exclu de démarrer ainsi mercredi.

« Les systèmes sont des points de départs, ce sont des dessins. Je préfère parler d’animations. Cette flexibilité demande de la compréhension et on espère que cette compréhension de jeu viendra rapidement. Mais jouer avec trois est toujours une option », a-t-il déclaré. Pour en être sûr, rendez-vous demain sur notre site pour suivre en live dès 20 heures le match des Parisiens sur la pelouse de Leipzig.