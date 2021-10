Malgré l’humiliation suprême vécue par ses joueurs avec la rouste (5-0) infligée par Liverpool à Manchester United, dimanche à Old Trafford, le coach des Red Devils devrait à nouveau être sur le banc mancunien samedi (18h30), à Tottenham. Selon The Athletic et le Sun, les dirigeants ont donc décidé de temporiser alors que les médias anglais ne donnaient pas cher de la peau d’Ole Gunnar Solskjaer après le fiasco face au Reds.

Selon ESPN, Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, figurait dans les petits papiers des décideurs mancuniens, mais celui-ci ne se serait pas montré emballé par le projet. Antonio Conte serait lui aussi tout en haut de la liste des possibles remplaçants du Norvégien. L’Italien ne devrait donc rater pour rien au monde le match de samedi face aux Spurs, des fois que la bande à CR7 se reprenne les pieds dans le tapis.