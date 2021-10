Un peu plus d’un an après le décès de Maradona, le FC Barcelone et Boca Juniors ont annoncé la tenue d’un match amical en son honneur, le 14 décembre, en Arabie Saoudite. « Ce sera la première fois que les deux clubs, où Diego a joué, s’affronteront dans ce pays du Moyen-Orient et ce sera une façon de célébrer l’héritage de l’idole, décédée le 25 novembre 2020 », a indiqué le club de Buenos Aires.

Le match pour la « Coupe Maradona » se déroulera à Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite, au Mrsool Park (25.000 places). L’annonce d’un tel événement est faite alors que le « Pibe de oro » aurait eu 61 ans le 30 octobre.

Boca enfrentará al Barcelona por la Copa Maradona, el 14 de diciembre en Arabia Saudita, en lo que será un homenaje de ambos clubes a Diego a poco más de un año del primer aniversario de su fallecimiento. #DiegoEterno♾️



L’enquête suit son cours

Le numéro 10 argentin a porté le maillot de Boca Juniors à deux reprises, d’abord lors de la saison 1981-1982 puis en 1995, pour ses deux dernières saisons professionnelles. Maradona a aussi évolué sous les couleurs blaugrana pendant deux saisons, entre 1982 et 1984, y jouant 58 matchs et remportant notamment une Copa del Rey.

Considéré comme un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Diego Maradona, champion du monde 1986, est mort d’une crise cardiaque le 25 novembre 2020, quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau pour un caillot de sang. Il avait 60 ans. La justice cherche toujours à déterminer si son décès est le résultat d’une négligence de l’équipe médicale qui a provoqué la détérioration de sa santé.