Alors que le PSG s’apprête à fêter les premiers pas de Leo Messi sous le maillot rouge et bleu, dimanche, à l’occasion d’un déplacement à Reims, le Barça, lui, a plus de mal à avoir le sourire en ce début de saison. Malgré une victoire inaugurale (4-2) au Camp Nou contre la Real Sociedad, les hommes de Ronald Koeman ont dû se résoudre à partager les points la semaine suivante sur la pelouse de l’Atlhetic Bilbao.

Si les supporters blaugranas trouvent des motifs d’espoir avec la signature de l’ancien Lyonnais Memphis Depay, auteur du but égalisateur face aux Basques, on imagine la tête qu’ils ont dû faire, en revanche, devant l’immense raté de Martin Braithwaite, le nouveau titulaire sur le front de l’attaque depuis le départ de la Pulga à Paris, seul aux 6 mètres et qui a trouvé le moyen d’envoyer une sauce au-dessus de la barre.

Mais ce plantage XXL de l’ancien Toulousain n’est que la partie émergée de l’iceberg catalan. Criblé de dette et obligé de se séparer de son joyau argentin, tout en négociant en parallèle des baisses de salaires conséquentes avec ses principaux cadres du vestiaire, le club dirigé par Joan Laporta traverse l’une des pages les plus sombres de son histoire.

Journaliste au service des sports de 20 Minutes, Aymeric Le Gall analyse les raisons qui ont plongé l’un des plus grands clubs de foot au monde à devoir se saigner aux quatre veines pour ne pas disparaître de la carte. C’est à voir en vidéo ci-dessous.