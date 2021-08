Non content d’avoir dû se coltiner pendant près d’une semaine un monceau de fausses informations au sujet de l’arrivée de Messi au PSG, émanant à la fois de journalistes, mais aussi d’influenceurs ou de pseudo-spécialistes mercato, il semblerait que la machine à fantasmes et à bullshit ne soit pas près d’arrêter de tourner. La dernière « info » en date ? Le PSG aurait vendu – accrochez-vous bien à votre rocking-chair car ça risque de secouer dans les chaumières – plus de… 800.000 maillots floqués Messi depuis l’officialisation de son arrivée à Paris mardi soir !

« Messi touchera un salaire annuel de 41 millions de dollars au PSG. Mais dans les 24 premières heures de son arrivée, le club a déjà vendu 832.000 maillots, rapportant environ 105 millions de dollars de revenus. Le club garde environ 10 %, soit 10,5 millions de dollars de bénéfices le premier jour. (Source : MARCA) », a ainsi tweeté Joe Pompliano (275.000 abonnés sur Twitter), le fondateur d’Huddle Up, un site dédié aux newsletters sur le thème du sport et du business. Selon lui, l’information révélée proviendrait du média sportif Marca. Cependant, nos recherches n’ont pas permis de trouver trace de ce chiffre sur son site officiel.

Messi will be paid an annual salary of $41 million at PSG.



But in the first 24 hours of his arrival, the club has already sold 832,000 jerseys, bringing in ~$105 million in revenue.



The club keeps around 10%, so that's $10.5 million in profit on the first day.



(Source: MARCA) pic.twitter.com/V3C4iPhXlM