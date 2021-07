Prends ça dans les dents le Real Madrid ! Kylian Mbappé n’est pas encore à Bernabeu. Et dans la guerre entre dirigeants merengues et parisiens, ces derniers peuvent boire leur café (comme aime le faire Nasser al-Khelaïfi) un peu plus tranquillement ce jeudi. Pourquoi ? Parce que « le plus grand rêve (de Kyky) serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain ». C’est l’intéressé lui-même qui le dit dans une interview croisée avec Neymar pour le magazine du club.

Dans cet échange entre les deux patrons du PSG, chacun se transforme à tour de rôle en journaliste. Neymar affirme dans un premier temps que son plus grand rêve est de remporter la coupe aux grandes oreilles avec le PSG et une petite Coupe du Monde avec le Seleçao, bien sûr ! Le Brésilien pose alors la même question à Mbappé : « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable. Mais remporter une autre Coupe du monde, ce serait très bien aussi ! », répond de son côté l’attaquant parisien.

Il est là, tout beau, tout neuf, le nouveau Mag du @PSG_inside ! Un collector pour fêter les 10 ans de l’ère QSI au #PSG : 200 pages de photos, de records et surtout d’itws avec @neymarjr @KMbappe @kimpembe_3 @marquinhos_m5 @Ibra_official @teddyriner @NKARABATIC : que du lourd ! pic.twitter.com/YiX0x2dahR — PSG Le Mag (@PSGLeMag) July 28, 2021

Après doit-on y voir un signe ? On va bien se garder de dire oui dans ce dossier où chaque mot peut tout et rien dire. Ce que l’on sait, c’est qu’on est le 29 juillet et que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail au PSG qui court jusqu’en juin 2022.