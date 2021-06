Gérard Lopez pourrait faire une offre pour racheter les Girondins. — FRANCK FIFE / AFP

Intéressé par la reprise des Girondins, Gérard Lopez se tient prêt à faire une offre de rachat auprès de King Street, le fonds d’investissement propriétaire du club.

Quelques mois après son éviction du LOSC, l’homme d’affaires est soutenu dans son projet par un fonds d’investissement mais il investirait aussi de l’argent de sa fortune personnelle.

Entre sa gestion financière très critiquée et sa réussite sportive à Lille, sa candidature interroge dans le microcosme bordelais.

Que ce soit en bien ou en mal, l’évocation simple de son nom fait toujours beaucoup parler dans le milieu. Gérard Lopez laisse rarement insensible. Alors évidemment depuis ce week-end et son apparition dans la liste des candidats au rachat des Girondins de Bordeaux, les débats sont animés entre les amoureux du club au scapulaire. « Il a zéro complexe », glisse tout de suite un fin connaisseur du football français à 20 Minutes et c’est d’ailleurs, peut-être, la plus grande force de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois. Quelques mois seulement après son départ mouvementé des Dogues, il serait en effet déjà prêt à faire son retour au premier plan, rapporte L’Equipe.

Alors est-il vraiment candidat au rachat des Marine et Blanc ? Une ambiguïté demeure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’a pas suivi la voie classique auprès de Rothschild pour racheter le club comme l’explique Sud Ouest. Il n’a pas envoyé de lettre d’intention et surtout n’a fait aucune offre à ce stade contrairement à d’autres candidats. Non, lui, c’est carrément la banque d’affaires chargée de la vente qui est venue le chercher ! « Ils ont fait cela car ils ont sûrement à leur goût peu de candidats crédibles. Leur job est d’optimiser la vente pour leur client, donc de rechercher des acheteurs. C’est tout à fait leur droit et parfaitement normal », explique un proche du dossier.

Girondins de Bordeaux : Quatre candidats retenus pour le rachat du club https://t.co/txNR20Urgo via @20minutesBord pic.twitter.com/B8vl8OjWpm — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) June 2, 2021

Une offre à venir dans les 24 ou 48 heures ?

Cette approche, Gérard Lopez n’y est pas resté insensible. Depuis son départ du LOSC, celui qui est dejà propriétaire de Mouscron (Belgique) et Boavista (Portugal) cherche à racheter un club. Et Bordeaux, il connaît très bien puisqu’il s’était intéressé de très près aux Girondins il y a quelques années avant de prendre finalement la direction du nord en 2017.

Aujourd’hui, l’homme d’affaires attend encore quelques retours sur la situation financière des Marine et Blanc, et notamment de la part de Fortress (le fonds qui a prêté 38 millions d’euros aux propriétaires actuels pour acheter le club en 2018) pour se lancer. Son offre est prête et il décidera dans les 24 à 48 heures s’il la dépose sur le bureau de Rothschild, selon les informations de 20 Minutes. Lui qui connaît parfaitement le monde de la finance et particulièrement celui des fonds d’investissement n’est pas un inconnu pour Fortress et King Street, le propriétaire des Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez est d’ailleurs soutenu par un fonds d’investissement dans son projet, mais il investira aussi de l’argent de sa fortune personnelle, précise son entourage.

Une gestion financière critiquée à Lille

Sa candidature fait bien sûr grincer des dents dans le microcosme bordelais. Tout d’abord, les fonds d’investissement ne sont pas les bienvenus après la bérézina des Américains depuis 2018. La fin de son aventure lilloise risque aussi de lui coller à la peau même si ses proches rappellent inlassablement qu’il a laissé le club « sans une ligne de crédit auprès d’une banque et que l’effectif de cette saison a une valeur de 300 millions d’euros ».

Sa gestion financière du LOSC a très souvent été pointée du doigt (les Dogues doivent faire aujourd’hui avec une dette de 100 millions d’euros) et il a fini par être écarté par ses investisseurs l’hiver dernier. « Il y aura sûrement beaucoup d’effets de levier dans son projet, explique un autre candidat, mais contrairement à d’autres dossiers, Lopez a de la crédibilité dans la gestion d’un club. » Et surtout ses détracteurs ne peuvent pas remettre en cause sa réussite sportive.

Peut-il reconstituer l’attelage lillois ?

S’il s’est tout d’abord trompé avec Marcelo Bielsa au point d’être au bord de la relégation lors de la saison 2017-2018, les Lillois ont ensuite terminé deuxième, puis quatrième du championnat sous sa présidence et il a sa part de réussite dans le titre de champion de France de cette saison. Christophe Galtier l’a rappelé de maintes fois ces dernières semaines.

Pour l’instant, il est difficile de savoir avec quelle équipe sportive Gérard Lopez pourrait venir. Peut-il reformer le même attelage qu’à Lille avec Galtier et surtout Luis Campos, considéré aujourd’hui comme peut-être le meilleur directeur sportif au monde ? Le premier est en partance pour Nice alors que le nom du second circule du côté d’Arsenal, du Real Madrid ou encore du PSG. Mais l’ancien patron des Dogues est resté proche des deux hommes. A ce stade, son entourage refuse de répondre à cette question. Une chose est sûre s’il se positionne formellement sur le rachat des Girondins de Bordeaux dans les prochaines heures, l’homme d’affaires ne viendra pas trier les lentilles comme dirait l’autre.