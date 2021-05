FOOTBALL Il ne reste plus que quelques « détails » à régler pour que l’annonce intervienne

Hansi Flick va quitter le Bayern Munich pour prendre la tête de la sélection allemande après l'Euro 2021. — Tom Weller/AP/SIPA

La fin du feuilleton n’est plus un secret pour personne, et elle apparaît maintenant imminente. Hansi Flick, qui quittera le Bayern Munich à l’issue de cette saison, va bien prendre en main la sélection allemande. Le technicien a reconnu ce vendredi qu’il ne restait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de son recrutement en remplacement de Joachim Löw après l'Euro.

« J’ai parlé avec le DFB (la Fédération allemande) et chacun sait combien je tiens à l’équipe nationale », a-t-il dit devant la presse, « mais il y a toujours des choses à régler, maintenant il s’agit de détails ». Mardi, le directeur de la DFB Oliver Bierhoff avait confirmé que les discussions étaient très avancées : « Je ne pense pas que la décision tombera dans les prochains jours, mais j’aimerais que tout soit réglé avant l’Euro » (11 juin-11 juillet), avait-il dit.

Lorsque tout sera prêt, « nous pourrons rapidement l’annoncer », a précisé Flick, qui dirige samedi contre Augsbourg son dernier match comme entraîneur du Bayern. En début de semaine, le quotidien de Munich Abendzeitung avait annoncé – sans susciter aucun démenti – que Flick, 56 ans, allait signer un contrat de trois ans pour diriger la sélection allemande à l’issue de l’Euro cet été, lui permettant de viser l’Euro 2024 à domicile. Löw, en poste depuis 2006, a annoncé que la compétition continentale serait son dernier tournoi.