OM-PSG EN DIRECT: Paredes manque le 3-0 d'un rien... L'OM dramatiquement inoffensif...

Que nous réserve ce 100e Classique entre l'OM et le PSG? On se rappelle qu'à l'aller, les Marseillais étaient venus s'imposer au Parc, dans un match qui s'était terminé par une foire aux cartons rouges et à un échange de mots doux entre Alvaro et Neymar. Beaucoup de choses ont changé depuis. L'OM traverse une période trouble, entre la colère des supporters et la mise à l'écart de Villas-Boas. Les Parisiens débarquent eux avec leur équipe-type (excepté Navas dans les buts), comme une répétition du 8e de finale aller de Ligue des champions à venir contre le Barça. Du gateau pour le PSG? Heureusement, un Classique n'est jamais si simple.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre cette grande affiche ensemble...