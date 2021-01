Lille-Reims EN DIRECT : Le Losc n'arrive pas à faire bouger le bloc rémois, c'est mou, mou, mou... Suivez le live avec nous

Salut les artistes du dimanche et bienvenue chez vous pour suivre ce premier live foot de la journée sur 20 Minutes. On va se diriger vers le stade Pierre-Mauroy où les Lillois accueillent une équipe rémoise invaincue depuis la mi-décembre et qui mène tranquillement sa petite remontada au classement (15e avec 21 points avant le coup d'envoi). Ca ne sera donc pas une partie de plaisir pour les hommes de Galtier qui, en cas de succès cet aprem, pourraient revenir à hauteur du PSG en tête de la Ligue 1. Avec ces deux équipes joueuses, on en prend pas trop de risques en pariant sur un match animé et sympa à suivre.

>> On vous donne rendez-vous un peu avant 17h pour lancer ce live tous ensemble.