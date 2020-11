Ansu Fati, stoppé en plein élan après un début de saison canon. — Cesar Manso / AFP

L’attaquant du FC Barcelone Ansu Fati, qui s’est fracturé le ménisque interne du genou gauche samedi lors de la victoire (5-2) face au Betis Séville, a été opéré lundi et son club a estimé son absence à environ quatre mois, dans un communiqué publié lundi.

L’international espagnol, auteur d’un très bon début de saison avec le Barça (cinq buts et deux passes décisives en dix matchs toutes compétitions confondues), pourrait être de retour à temps pour disputer l’Euro-2020, reporté d’un an à cause de la pandémie de coronavirus et dont la date est désormais fixée du 11 juin au 11 juillet prochain.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL 📝] Blessé samedi contre le Betis, @ANSUFATI sera absent environ 4 mois après avoir été opéré avec succès de sa blessure au ménisque en ce lundi.



Plus d'infos 👉 https://t.co/SxRtca0zWY pic.twitter.com/afrzfOeAVy — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) November 9, 2020

Cette mauvaise nouvelle devrait en revanche permettre à Antoine Griezmann, qui semble doucement sortir la tête de l’eau, et Ousmane Dembélé, auteur d’un joli but samedi, de figurer régulièrement dans le XI type de Ronald Koeman aux côtés de Leo Messi.