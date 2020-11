PSG-Rennes EN DIRECT: Di Maria et Kean font des miracles... Deux nouveaux blessés côté PSG...

Entre le PSG et Rennes, pas de jaloux. Les deux équipes ont perdu cette semaine en Ligue des champions. C'était un peu plus prévisible pour les Bretons - pas aidés par l'arbitrage en plus - face à Chelsea que pour les Parisiens, mais aujourd'hui tout ça ne compte plus. On parle Ligue 1 et cette rencontre fait partie des grosses affiches de la saisons. Le PSG, leader, dispose de trois points d'avance sur le Stade Rennais, 3e juste derrière Lille. L'occasion de creuser l'écart ou de revenir à hauteur, donc. On suivra particulièrement la prestation des Parisiens, décimés par les blessures. Thomas Tuchel ne joue pas directement son avenir mais une défaite accentuerait la pression, déjà forte, sur lui.

>> Le temps d'arriver au Parc, on se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre ce match ensemble...