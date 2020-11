Simakan (au sol) et le Racing se sont inclinés 1-0 face à l'OM. — PATRICK HERTZOG / AFP

Rien ne va plus au RC Strasbourg, encore tombé vendredi, cette fois contre l'OM (1-0).

Après dix journées, les Alsaciens pointent à la 19e place en Ligue 1.

L'heure est grave... mais est-elle desespérée ? Le Racing file-t-il vers la relégation en Ligue 2 ? « On n’y pense pas, c’est encore le début », répond le défenseur Lamine Koné.

Au stade de la Meinau,

Six points en dix journées. Le bilan comptable est mauvais. De nouveau battu, vendredi soir par Marseille à la Meinau (0-1), le RC Strasbourg peine semaine après semaine à décoller. Pire, il s’enfonce et pointe aujourd’hui à la 19e place.

A un peu plus du quart du championnat, la situation inquiète. Forcément. Le Racing pourrait-il chuter en Ligue 2 quatre ans après son retour dans l’élite ? « On n’y pense pas, c’est encore le début », répond le défenseur Lamine Koné. « Nous sommes une très bonne équipe capable de rivaliser avec les autres de Ligue 1. On va s’en sortir. »

Le joueur est dans son rôle. Après la partie vendredi, l’entraîneur adjoint de l’équipe qui supplée actuellement Thierry Laurey (malade du covid-19) tenait aussi un discours volontariste. « Il faut rester positif », insistait Jean-Marc Kuentz. « Nous sommes dans une spirale négative en ce moment mais on peut l’inverser. »

Quand ? Comment ? La défaite face à l'OM a rappelé ô combien le sort s’acharnait sur la formation alsacienne actuellement. En résumé, cela donne une prestation tout à fait correcte, une domination globale, une barre transversale touchée… et un but casquette de l’équipe adverse sur sa seule occasion ! Sans oublier ce penalty vraisemblablement oublié en toute fin de match, lorsque Zohi a été accroché par Amavi en pleine surface de réparation. Sur le coup, l’arbitre Monsieur Hamel ne s’est même pas donné la peine d’aller consulter la vidéo…

🎙️ Lamine #Koné : "Ce soir, on concède une seule occasion. Je pense que dans les attitudes, on a montré une réaction après le non-match à Reims. On est évidemment conscients de la situation. Mais dans ces moments, il faut rester unis et relever la tête."#RCSAOM (0-1) pic.twitter.com/jF3b9rIeqB — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) November 6, 2020

« Les autres années, c’est vrai qu’on avait plus de réussite, reprend Koné. La frappe de Caci par exemple, c’était une barre rentrante et non pas sortante. Mais c’est à nous d’aller chercher ces buts et de faire encore plus. » Sur ce point, les Strasbourgeois disposent d’une belle marge de manœuvre. Depuis la reprise, ils ont souvent été pénalisés par des erreurs individuelles. De marquage, d’attention, de fautes de main, de naïveté… C’était certes mieux vendredi mais l’animation offensive reste un vaste chantier.

« Il faut qu’on l’améliore », consent Jean-Marc Kuentz, qui a quand même apprécié l’état d’esprit déployé. « Les joueurs ont affiché de belles valeurs, de bonnes attitudes, celles qu’on attendait, avec une grosse débauche d’énergie […] On a fait un match plein. Il faut maintenant s’appuyer dessus et être efficace devant. » Le retour de Ludovic Ajorque, le 22 novembre à Montpellier, devrait aider. Le Racing a désormais deux semaines pour relever la tête et s’éviter un hiver à trembler.