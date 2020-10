Le Real Madrid a battu Huesca grâce à des buts de Hazard et Benzema, le 31 octobre 2020. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Le Real Madrid enchaîne. En Liga, tout du moins. Une semaine après leur victoire 3-1 au Camp Nou dans le clasico face au FC Barcelone, les Madrilènes ont balayé le promu Huesca 4-1 ce samedi lors de la 8e journée du Championnat d’Espagne. Les hommes de Zinédine Zidane reprennent provisoirement la première place, en attendant le match de la Real Sociedad (qui comptera une rencontre de plus) dimanche.

Le Real Madrid a plié la rencontre en un quart d’heure avec une superbe frappe des 30 mètres plein axe d’Eden Hazard (40e), titulaire pour la première fois cette saison après une blessure, un doublé de Karim Benzema (45e, 90e+3), puis une frappe puissante à ras-de-terre de Fede Valverde (54e), avant la réduction du score de David Ferreiro (74e).

Revenu à l’entraînement il y a une dizaine de jours, après une blessure à la jambe, Eden Hazard espère avoir enfin lancé sa saison. Et son aventure au Real, serait-on tenté de dire, tant sa saison 2019-2020 a été minée par plusieurs blessures à la cheville droite.

« On est heureux de son match, a réagi Zizou. On sait toutes les qualités qu’a Eden, il a mis un joli but. Il n’a ressenti aucune gêne avec sa cheville, on est contents. » L’entraîneur français aura bien besoin de la dernière recrue « galactique » en date pour cette saison chargée.