FOOTBALL Comme pressenti dès mercredi soir, seuls les championnats professionnels et les matchs des équipes de France sont maintenus pendant le reconfinement

Emmanuel Macron et Noël Le Graët lors de la dernière finale de la Coupe de France. — FRANCK FIFE / AFP

La Fédération française de football (FFF) a annoncé jeudi sa décision de suspendre ses championnats amateurs et ses Coupes de France masculine et féminine jusqu’au 1er décembre, en raison des mesures de reconfinement dévoilées mercredi par le président Emmanuel Macron.

Tous les matchs de « l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) », prévus d’ici au 1er décembre, sont pour le moment reportés, indique la Fédération dans un communiqué, alors que le gouvernement a confirmé que les championnats professionnels, eux, pouvaient continuer à huis clos.

« Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et des Espoirs sont également maintenues », précise la Fédération avant de conclure : « Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette épidémie. »