Olympiakos-OM EN DIRECT : Les Marseillais confisquent le ballon... Thauvin fait passer un premier frisson...

20h00: On se souvient tous de la dernière campagne en C1 de l'OM, cet immonde zéro pointé en 2013-2014. Bon, c'était Arsenal, Dortmund et Naples en face, joli petit groupe. Allez, on en parle une dernière fois dans ce pap et après on passe à autre chose ! Les Marseillais ont tout cette année pour effacer ce douloureux souvenir, en tout cas.

« La honte de ma vie », le douloureux souvenir de 2013 pour l’OM via @20minutesSport https://t.co/be7ttEEmQh — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 21, 2020