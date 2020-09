Ben et Nuts. — FRANCK FIFE / AFP

Ce coup-ci, l’histoire est allée trop loin. En permanence opposé à Karim Benzema du fait de l’exclusion (qui ne dit pas son nom) du Madrilène de l’équipe de France, Olivier Giroud a admis dans une interview accordé au Progrès avoir refusé de rejoindre l’Olympique Lyonnais au mercato car c’est « le club qui a fait naître Karim Benzema ». Cet entretien a été donné dans le cadre de la parution de son autobiographie, intitulée « Toujours y croire », jeudi en librairie.

« Malheureusement c’est la cruelle vérité. Je suis obligé de composer avec ça, a poursuivi le buteur des Bleus. Après sur le plan footballistique j’aurais pu assumer sans problème. Mais je n’avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille ou d’entraîner des désagréments en dehors du foot par rapport à ça, quand j’ai vu comment certains réagissaient ».

Deux hommes liés à jamais (bien malgré eux)

L’ancien Gunner ne s’est pas arrêté là, précisant que lui et Benzema avaient bien malgré eux « des destins liés ». « C’est comme ça. Pourtant c’est… basta ! Je veux dire… Je n’ai pas de mal à en parler parce que je n’ai franchement aucun problème avec lui, avoue-t-il. Après de toute façon, il y aura toujours des critiques. Il faut s’en accommoder, il faut faire avec et puis voilà. (…) En tout cas, ça ne me touche pas… du moins ça ne me touche plus avec l’expérience. » Sauf quand il s’agit de poursuivre sa carrière du côté de l’OL, donc…