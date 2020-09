C’était la tendance des dernières heures, et il l’a confirmé lui-même dans une vidéo enregistrée, dans laquelle il répond aux questions de Goal. Lionel Messi a finalement décidé de rester au FC Barcelone. « Je n’irais jamais au tribunal contre le club de ma vie », a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas pour ça qu’il abandonne le combat contre son président. « Je n’étais pas content et je voulais partir. Je n’ai pas été autorisé à le faire et je resterai au club afin de ne pas entrer en conflit juridique. La gestion du club dirigé par Josep Bartomeu est une catastrophe. »

