Ligue des champions EN DIRECT: Le PSG affrontera l'Atalanta... Un énorme morceau pour l'OL si ça passe contre la Juve...

Celui-là, on est nombreux à l’attendre depuis des mois ! Ce vendredi midi à lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, qui va se terminer de manière complètement inédite. Coronavirus oblige, l'UEFA a décidé que la C1 se jouerait cette année sur un «Final 8», avec des quarts, demies et finale regroupés en 12 jours à Lisbonne. Fini les matchs aller-retour, la règle des buts « comptant double » à l’extérieur et les « remontadas »… Tout se jouera sur un match, jusqu’à ce que le vainqueur soit désigné. Le tirage du jour, qui a lieu à Nyon, va dessiner le tableau jusqu’à la finale. Quatre équipes sont déjà qualifiées : le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético Madrid. Les quatre places restantes se joueront entre le Bayern Munich et Chelsea, Barcelone et Naples, Manchester City et le Real Madrid et enfin la Juventus et Lyon. Ces équipes doivent encore disputer leur 8e de finale retour, le 7 ou le 8 août.

» Rendez-vous vers 11h30 pour en rien rater de ce tirage inédit…