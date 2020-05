FOOTBALL Le plus grand groupe de supporteurs bordelais souhaite reverser un éventuel remboursement d'une partie des abonnements à l’association Médecins du Monde

Les Ultramarines au Matmut Atlantique. — Nicolas Tucat

Ce n’est pas une surprise mais une confirmation car « l’heure n’est plus aux cadeaux » pour les Ultramarines dans le conflit qui les oppose à la direction des Girondins de Bordeaux. Le plus grand groupe de supporteurs demande donc ce lundi le remboursement partiel des abonnements après l’arrêt définitif de la Ligue 1 (six matchs en moins sur la saison). Pas question de faire don de cette somme au club comme d’autres groupes ultras appellent à le faire.

Mais les Ultramarines comptent bien, eux aussi, faire un don. Ils annoncent vouloir reverser cet argent à « l’antenne locale de Médecins du Monde, qui a abattu un travail formidable sur la métropole durant cette pandémie de Covid-19, et qui a cruellement besoin de fonds. » Ils demandent également « que tous les abonnés – hors Ultramarines – soient consultés afin d’obtenir s’ils le désirent un remboursement partiel. C’est, de notre point de vue, la moindre des choses. »

L'heure n'est plus aux cadeaux.

➡ Nous demandons un remboursement partiel de nos abonnements 2019-2020, suite à l'interruption du championnat ⬅

Nous ferons don de cette somme à l'antenne locale de Médecins du Monde.

Explications et détails ici ⬇https://t.co/j6kBCT99Vb — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) May 25, 2020

La position du club pas encore connue

De son côté, le club a communiqué il y a quelques semaines les pistes envisagées sur ce dossier mais depuis aucune décision définitive n’a été communiquée. Les hypothèses évoquées à l’époque auprès des supporteurs étaient d’en faire don directement aux populations exposées pendant le Covid 19, de bénéficier d’un avoir auprès du club ou d’une remise sur l’abonnement de la prochaine saison ou encore d’obtenir le remboursement partiel de celui de la saison 2019/2020.