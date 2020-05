FOOTBALL On ne connaît pas les clubs concernés

Des passants devant l'Emirates Stadium d'Arsenal, à Londres, le 19 mai 2020. — ISABEL INFANTES / AFP

La Premier League a annoncé mardi que sur une première série de 748 tests de dépistage (les 512 joueurs professionnels + les membres de l’encadrement des clubs) du coronavirus, six joueurs ou membres de l’encadrement appartenant à trois clubs différents ont été déclarés positifs. « Les joueurs ou membres du staff des clubs testés positifs vont maintenant s’auto-isoler pendant sept jours », a ajouté l’organisateur du championnat anglais, qui ne détaille ni les noms des joueurs ni ceux des clubs touchés.

Ces résultats interviennent alors que les 20 clubs de l’élite anglaise avaient voté lundi la reprise des entraînements par petits groupes en continuant de respecter des mesures de distanciation physique. Mais ils espèrent rapidement pouvoir passer à des entraînements complets avec contacts pour mener à bien leur projet de terminer la saison entre la fin juin et le mois de juillet.

Une reprise en question

À titre de comparaison, 10 cas positifs avaient été recensés en Allemagne, mais la vague de tests portait sur 1724 joueurs et membres de l’encadrement des 36 clubs de Bundesliga et Bundesliga 2 (D2). L’Angleterre est cependant un pays beaucoup plus durement touché par le nouveau coronavirus que l’Allemagne puisqu’il compte le deuxième pire bilan au monde en termes de mortalité. L’Espagne, autre pays frappé par la pandémie, avait annoncé huit cas positifs, dont cinq joueurs, sur les deux premières divisions.

La reprise de l’entraînement, même en petits groupes et même avec les tests fréquents, est loin de faire l’unanimité en Angleterre, surtout parmi les joueurs. L’attaquant et capitaine de Watford, Troy Deeney, a ainsi annoncé mardi qu’il avait refusé de retourner s'entraîner avec son club.