Anfield reverra-t-il la Premier League à partir de juin prochain? — David Blunsden/Action Plus/REX/SIPA

Alors que la Bundesliga a repris le week-end dernier, que les clubs espagnols ont repris le chemin des entraînements par groupes de dix​ et que les Italiens attendent encore le feu vert de l’Etat pour repartir, le gouvernement britannique espère un redémarrage de la Premier League mi-juin.

« J’ai eu des discussions très productives jeudi avec la fédération (FA), la Ligue de football (EFL) et la Premier League. Nous travaillons dur avec eux pour essayer de revenir, en visant la mi-juin, mais le critère numéro un sera la sécurité du public », a indiqué le secrétaire d’Etat en charge des Sports, Oliver Dowden, à Sky Sports. « Si on arrive à régler ça, on pourra revenir mi-juin. Nous faisons des progrès satisfaisants », a encore estimé le secrétaire d’Etat au Numérique, à la Culture, aux Médias et aux Sports.

Une assemblée générale des clubs de la Premier League se réunit ce lundi et doit voter pour approuver un protocole de reprise de l’entraînement qui permettrait des exercices par petits groupes de 5 dès ce mardi, selon la presse. Le dernier match de l’élite anglaise s’est disputé le 9 mars mais la Premier League espère pouvoir terminer sa saison en disputant les 92 rencontres restantes au calendrier.

Le Project Restart en retard

Le Project Restart prévoyait initialement un retour à l’entraînement collectif ce lundi et une reprise des matchs le 9 juin, mais il a pris du retard face aux réticences diverses sur la sécurité sanitaire ou les modalités de la reprise, comme les matchs sur terrains neutres. La date cible serait maintenant le 12 juin.

Pendant le week-end, l’entraîneur de Newcastle, Steve Bruce, avait cependant estimé que cette date devait être repoussée pour permettre une remise en forme des joueurs. Ils vont « tomber comme un château de cartes » en raison des blessures, avait-il affirmé, si les matchs reprennent avant la fin juin, avait-il jugé dans le Sunday Telegraph.