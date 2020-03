Selon les autorités paraguayennes, Ronaldinho et son frère Roberto sont sous le coup d’une enquête au Paraguay après être entrés dans le pays avec de faux passeports. « Ronaldinho devra être entendu jeudi à huit heures du matin au siège du parquet », a déclaré à la presse Euclides Acevedo, ministre de l’Intérieur du petit pays voisin du Brésil.

La police paraguayenne a perquisitionné l’hôtel où loge le Ballon d’or 2005 à Asunción, où il se trouve pour faire la promotion d’un livre, et trouvé, selon le ministre, de faux passeports confectionnés dans la capitale paraguayenne il y a quelques mois. Selon ESPN Brazil, les deux hommes auraient déclaré s’être procurés ces documents via un homme d’affaires brésilien actuellement en détention dénommé Wilmondes Sousa Lira.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi