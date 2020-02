Eden Hazard avec Zidane au moment de sa sortie. — JOSE JORDAN / AFP

Très mauvaise soirée pour Zinédine Zidane et son Real Madrid. Les Merengues se sont inclinés à Levante (0-1) samedi pour la 25e journée de Liga et repassent à la deuxième place derrière le Barça. Mais surtout Eden Hazard est sorti sur blessure à quatre jours du 8e de finale aller de Ligue des champions contre City et à une semaine du Classico à Bernabeu, dimanche prochain.

Très bon lors de cette rencontre, le Belge est sorti en boitant de la cheville droite à la 64e minute, remplacé par Vinicius. « La sensation est mauvaise. Ça n’a pas l’air d’aller. Il s’est fait mal là où il s’était blessé. Ça a été un coup, je crois. Là, il a encore mal, mais on verra demain au moment des examens médicaux », a précisé Zidane en conférence de presse d’après-match.

Quadruplé pour Messi

A l’exact opposé du Real, l’éternel rival barcelonais a réussi son week-end : après quatre matchs et 388 minutes sans marquer, et une semaine agitée avec le scandale extra-sportif qui a secoué le club, le sextuple Ballon d’or Lionel Messi a relancé le FC Barcelone grâce un quadruplé (14e, 37e, 40e, 87e), son 5e en Liga, réalisé presque exclusivement sur des exploits individuels.

Le Barça affronte mardi Naples en 8e de finale aller de la Ligue des champions.