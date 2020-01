OM-Strasbourg EN DIRECT: Corgnet relance le Racing... L'OM va devoir se reprendre... Suivez la Coupe de France en live avec nous

33': Magnéto Serge >> Le mec chope le ballon côté droit à 40m des buts strasbourgeois, il repique dans l'axe et nous enchaîne un double double-contact de folie (non non, je n'ai pas fait d'erreur de répétition) avant d'ouvrir son pied gauche et de battre Kamara petit filet opposé. Un ré-gal.