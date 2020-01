Mbappé a répété qu'il voulait aller aux JO l'été prochain. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Quand Kylian Mbappé a quelque chose en tête, pas facile de le faire passer à autre chose. En marge de la présentation de son association « Inspired by KM », à travers laquelle le Parisien va accompagner le destin de 98 enfants et adolescents pour entrer dans la vie active, le numéro 7 du PSG a répondu à quelques questions face à la presse.

Il a notamment donné sa feuille de route idéale pour l’année 2020 à venir. Sans surprise, le champion du monde voit grand. « Faire le triplé : la Ligue des champions, l’Euro, et les Jeux olympiques, a-t-il déclaré. Pour l’instant, cela paraît inaccessible mais je vais essayer de faire en sorte d’accomplir ce rêve. Ce serait déjà une fierté de pouvoir apporter le premier titre européen (en C1) de Paris et de continuer à faire gagner notre pays. »

On le voit, Mbappé n’en démord pas : il souhaite bel et bien disputer les Jeux Olympiques cet été et profite de ses sorties médiatiques hors PSG pour faire passer le message à ses dirigeants. Le sujet devra être discuté en interne entre le joueur, les dirigeants du Paris Saint-Germain et Didier Deschamps. Si ce souhait du joueur risque de ne pas arranger les affaires de son club – avec une finale des JO le 8 août, il sera visiblement très compliqué de lui faire changer d’avis.