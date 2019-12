Michail Antonio (sans son déguisement de bonhomme de neige). — IAN KINGTON / AFP

Ne cherchez plus, on tient le champion de cette fin d’année 2019. A la veille de son match contre Crystal Palace, le latéral droit de West Ham Michail Antonio s’est payé l’affiche d’une drôle de manière. Relatée par le Daily Mail, l’affaire a évidemment déjà fait le tour de Grande-Bretagne. Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre l’hôtel dans lequel était réunie son équipe pour la mise au vert, le joueur n’est pas arrivé immédiatement à destination.

En cause ? Une sortie de route avec sa Lamborghini dans le jardin de la youtubeuse londonienne Kia Rosina. Et si celle-ci a eu peur pour le conducteur, expliquant avoir « entendu un énorme bruit, toute la maison a tremblé » et pensant « que le pilote était gravement blessé », l’histoire s’est finalement terminée avec plus de peur que de mal.

Le joueur s’est extrait lui-même de sa voiture, comme on peut le voir sur une vidéo filmée sur le coup par un passant. Là où cette affaire devient cocasse, c’est que Michail Antonio était déguisé en… bonhomme de neige. Cet accident pas banal ne l’a pas empêché d’être titularisé le lendemain en Premier League​ et de perdre à domicile face aux Glaziers.