Platini pourrait se retrouver en justice face à la Fifa. — Laurent Gllieron/AP/SIPA

La Fifa va saisir la justice suisse pour obtenir le remboursement de 2 millions de francs suisses (1,84 million d’euros) versés de façon « indue » par l’ex-président de l’instance Sepp Blatter à Michel Platini, selon un document de la Fifa, consulté ce mercredi par l’AFP.

Ce versement avait valu aux deux hommes une suspension respectivement de six et quatre ans de toute activité liée au football. La justice suisse avait de son côté ouvert en septembre 2015 une procédure pénale visant Sepp Blatter et dans laquelle Michel Platini avait le statut de témoin assisté.