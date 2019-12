Le président de la Fifa Gianni Infantino va entrer au CIO

Le Comité international olympique (CIO) a officialisé jeudi le nom de ses trois nouveaux membres, dont l’intégration sera officialisée lors de la Session qui se tiendra le 10 janvier prochain à Lausanne. Il s’agit du président de la Fifa Gianni Infantino, de celui de la Fédération internationale de tennis David Haggerty et du patron du Comité olympique japonais, Yasuhiro Yamashita.

« Conformément à l’Agenda olympique 2020, les candidats ont été sélectionnés par la commission pour l’élection des membres du CIO, sur la base de plusieurs critères visant à garantir une représentation équilibrée au sein de la Session du CIO. Toutes les candidatures ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la commission d’éthique du CIO, laquelle a procédé à des vérifications quant à leur intégrité », a précisé le CIO.

