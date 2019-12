Eden Hazard sort sur blessure lors de Real Madrid-PSG en Ligue des champions, le 26 novembre 2019. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Satanée microfracture de la malléole. Alors qu'il commençait à revenir à son meilleur niveau et que le Clasico face au Barça approche à grand-pas, Eden Hazard, blessé face au PSG en Ligue des champions, est contraint de s'arrêter. «C'est une très mauvaise nouvelle. Il était très bien, en grande forme. Il était en train de retrouver ses qualités, et de montrer le joueur important qu'il est et qu'il va être pour nous», a regretté Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse.

«C'est juste un contretemps. Et j'espère que ce contretemps ne va pas durer longtemps», a souhaité le coach français, sans s'avancer sur la durée d'absence de l'international belge. Indisponible au départ pour dix jours, ce dernier ne devrait finalement revenir que fin janvier. Ca fait long.

L'entraîneur des Madrilènes, qui recevront l'Espanyol Barcelone samedi sans Hazard ni Marcelo (blessés), a également déclaré que la blessure du Gallois Gareth Bale, révélée par les médias, est survenue lors du dernier match de championnat des Merengues à Alaves (2-1). «Il a senti une gêne, il ne s'est pas entraîné avec nous cette semaine», a déclaré Zizou.

L'entraîneur français a aussi lancé une pique à l'arrière gauche français de 24 ans Ferland Mendy, arrivé cet été à Madrid et qui devrait gagner du temps de jeu après la blessure de Marcelo, annoncée jeudi. «Sur le terrain, il a bien démontré qu'il avait sa place ici. Maintenant (...), il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol», a taclé Zidane, tout sourire. «C'est quand même très important. Pour le reste, il s'adapte petit à petit. Mais l'espagnol, il a du mal», a conclu Zizou en se marrant.