Foot italien et racisme, acte 342. Après les innombrables cris de singe venus des tribunes, les communiqués lunaires d'Ultras et les déclarations hallucinantes du président de Brescia sur Mario Ballotelli, c’est au tour du journal Corriere Della Sera de faire scandale. Le quotidien n’a rien trouvé de mieux à mettre en une de son cahier sport de jeudi un titre « Black Friday », accompagné d’une photo de Romelu Lukaku et Chris Smalling.

La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ⤵️



-Black Friday

-#Khedira fuori tre mesi



Leggi le altre notizie su https://t.co/LhP3HCrhDZ pic.twitter.com/ZX9OxSbRgl — Corriere dello Sport (@CorSport) December 5, 2019

Si cela pouvait partir d’une bonne intention, le journal mettant en avant que les deux joueurs, qui ont connu beaucoup de difficultés lorsqu’ils évoluaient ensemble sous le maillot de Manchester United, étaient en train de se refaire une santé en Série A et pouvaient être considérés comme des « bonnes affaires », le résultat est bien sûr choquant.

L’AS Rome, le club de Smalling, a fait part de sa consternation sur son compte Twitter en anglais. D’autres réactions ne devraient pas tarder.